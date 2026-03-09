Visite du Domaine de Flores De ferme en Ferme 2026 Domaine de Flores Barbières
Visite du Domaine de Flores De ferme en Ferme 2026 Domaine de Flores Barbières samedi 25 avril 2026.
Visite du Domaine de Flores De ferme en Ferme 2026
Domaine de Flores 95 Route du Peillot Barbières Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Quand l’élevage rencontre la cuisine, l’histoire d’un chef éleveur.
Fajitas au porc cuit au feu de bois de 13,50€ à 15€.
Réservation conseillée.
Crêpes 2,50 à 3€.
.
Domaine de Flores 95 Route du Peillot Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 47 25 domainedeflores@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
When livestock farming meets cuisine, the story of a livestock farmer chef.
Wood-fired pork fajitas: from 13.50? to 15?
Reservations recommended.
Crêpes: 2.50 to 3?
L’événement Visite du Domaine de Flores De ferme en Ferme 2026 Barbières a été mis à jour le 2026-03-09 par Valence Romans Tourisme