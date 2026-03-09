Visite du Domaine de Flores De ferme en Ferme 2026 Domaine de Flores Barbières

Visite du Domaine de Flores De ferme en Ferme 2026

Domaine de Flores 95 Route du Peillot Barbières Drôme

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

2026-04-25

Quand l’élevage rencontre la cuisine, l’histoire d’un chef éleveur.

Fajitas au porc cuit au feu de bois de 13,50€ à 15€.

Réservation conseillée.

Crêpes 2,50 à 3€.

Domaine de Flores 95 Route du Peillot Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 47 47 25 domainedeflores@gmail.com

When livestock farming meets cuisine, the story of a livestock farmer chef.

Wood-fired pork fajitas: from 13.50? to 15?

Reservations recommended.

Crêpes: 2.50 to 3?

