Visite du Domaine de la Boulaie, La Boulaie, 85590 Treize-Vents, Treize-Vents

Informations pratiques

Visite du Domaine de la Boulaie Samedi 19 septembre, 15h00 La Boulaie, 85590 Treize-Vents Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Promenade contée évoquant les faits historiques attachés aux lieux, guidée et animée par Raymond Le Penuizic et Olivier Sourice.

14 h 45 : Stationnement à l’espace vert de La Boulaie (route de Mallièvre).

Parcours pédestre de 2 km pour rejoindre le Domaine

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Promenade contée évoquant les faits historiques attachés aux lieux, guidée et animée par Raymond Le Penuizic et Olivier Sourice.

© OT Pays de Mortagne