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VISITE DU DOMAINE PRÉS LASSES Autignac

VISITE DU DOMAINE PRÉS LASSES Autignac samedi 23 mai 2026.

Adresse : 9 Rue du Château

Ville : 34480 Autignac

Département : Hérault

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : 10 10

Autignac

VISITE DU DOMAINE PRÉS LASSES

9 Rue du Château Autignac Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Tour d’horizon complet, avec découverte des vignes, de la cave, puis dégustation de nos vins.
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9 Rue du Château Autignac 34480 Hérault Occitanie +33 6 31 68 16 82 

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English :

A complete tour of the vineyards and cellar, followed by a tasting of our wines.

L’événement VISITE DU DOMAINE PRÉS LASSES Autignac a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT AVANT-MONTS

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