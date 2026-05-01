Autignac

VISITE DU DOMAINE PRÉS LASSES

9 Rue du Château Autignac Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Tour d’horizon complet, avec découverte des vignes, de la cave, puis dégustation de nos vins.

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9 Rue du Château Autignac 34480 Hérault Occitanie +33 6 31 68 16 82

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English :

A complete tour of the vineyards and cellar, followed by a tasting of our wines.

L’événement VISITE DU DOMAINE PRÉS LASSES Autignac a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT AVANT-MONTS