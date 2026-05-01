VISITE DU DOMAINE PRÉS LASSES Autignac
VISITE DU DOMAINE PRÉS LASSES Autignac samedi 23 mai 2026.
Autignac
VISITE DU DOMAINE PRÉS LASSES
9 Rue du Château Autignac Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Tour d’horizon complet, avec découverte des vignes, de la cave, puis dégustation de nos vins.
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9 Rue du Château Autignac 34480 Hérault Occitanie +33 6 31 68 16 82
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English :
A complete tour of the vineyards and cellar, followed by a tasting of our wines.
L’événement VISITE DU DOMAINE PRÉS LASSES Autignac a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT AVANT-MONTS