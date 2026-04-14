Visite du Jardin Médi’Zen à Autignac et rencontre des artistes, Jardin Médi’Zen, Autignac

Visite du Jardin Médi’Zen à Autignac et rencontre des artistes 5 – 7 juin Jardin Médi’Zen Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite du jardin Médi’Zen et rencontre avec des artistes peintres et sculpteurs.

Un circuit de quatre jardins permet de découvrir, sur trois jours, jardins et artistes dans les villages de Roquebrun, Causses-et-Veyran, Autignac et Colombier.

Des flyers, comprenant le plan du circuit et la présentation des artistes, sont disponibles dans chaque jardin.

Jardin Médi’Zen 7 Rue Frédéric Mistral, 34480 Autignac Autignac 34480 Hérault Occitanie +33 6 78 14 95 46 https://www.haut-languedoc-vignobles.com/toute-l-offre/jardin-le-medi-zen-5448917 Situé à Autignac, le Médi’Zen est un jardin méditerranéen et zen d’environ 1 500 m², créé en 2011. Il réunit près de 250 variétés de plantes, dont une large part d’espèces exotiques (agaves, yuccas…) et méditerranéennes, avec également quelques spécimens rares ou de collection.

Un espace zen vient renforcer le caractère apaisant du lieu.

La visite, proposée aux horaires indiqués ou sur rendez-vous, se veut à la fois ludique et pédagogique.

Sur place, vous pourrez également découvrir une grande variété de plantes à emporter (plus de 400).

Entrée gratuite Parking devant le jardin

Visite du jardin Médi’Zen et rencontre avec des artistes peintres et sculpteurs.

©jyg autignac