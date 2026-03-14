JOURNÉE PORTES OUVERTES Autignac
JOURNÉE PORTES OUVERTES Autignac samedi 6 juin 2026.
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Autignac Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
“Journée Portes Ouvertes” samedi et dimanche au Domaine La Folie Vigneronne de 11h00 à 20h00.
Dégustations de vin Faugères Champagne Margaux Bourgogne
Mais également dégustation de miels et produits de la ruche.
“Journée Portes Ouvertes” samedi et dimanche au Domaine La Folie Vigneronne de 11h00 à 20h00.
Dégustations de vin Faugères Champagne Margaux Bourgogne
Mais également dégustation de miels et produits de la ruche. .
Autignac 34480 Hérault Occitanie +33 6 11 12 02 41
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English : JOURNÉE PORTES OUVERTES
open Day? Saturday and Sunday at Domaine La Folie Vigneronne from 11:00 am to 8:00 pm.
Wine tastings: Faugères Champagne Margaux Burgundy
But also honey and bee products tasting.
L’événement JOURNÉE PORTES OUVERTES Autignac a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 OT AVANT-MONTS