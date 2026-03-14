JOURNÉE PORTES OUVERTES

Autignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

“Journée Portes Ouvertes” samedi et dimanche au Domaine La Folie Vigneronne de 11h00 à 20h00.

Dégustations de vin Faugères Champagne Margaux Bourgogne

Mais également dégustation de miels et produits de la ruche.

“Journée Portes Ouvertes” samedi et dimanche au Domaine La Folie Vigneronne de 11h00 à 20h00.

Dégustations de vin Faugères Champagne Margaux Bourgogne

Mais également dégustation de miels et produits de la ruche. .

Autignac 34480 Hérault Occitanie +33 6 11 12 02 41

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English : JOURNÉE PORTES OUVERTES

open Day? Saturday and Sunday at Domaine La Folie Vigneronne from 11:00 am to 8:00 pm.

Wine tastings: Faugères Champagne Margaux Burgundy

But also honey and bee products tasting.

L’événement JOURNÉE PORTES OUVERTES Autignac a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 OT AVANT-MONTS