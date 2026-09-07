Visite du donjon de Bours, Donjon de Bours, Bours

Informations pratiques

Visite du donjon de Bours 19 et 20 septembre Donjon de Bours Pas-de-Calais

Visites de 30 minutes ; Départs toutes les 30 minutes ; Derniers départs le matin à 12h et l’après-midi à 17h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Les Journées du patrimoine sont l’occasion de découvrir ce magnifique site historique niché au coeur du Ternois. Au cours des visites flash, vous découvrirez cette maison forte du XIVe siècle et en apprendrez davantage sur son histoire. C’est une belle opportunité pour petits et grands de s’immerger dans ce patrimoine médiéval local exceptionnel.

Donjon de Bours 29 Rue de l’Église, 62550 Bours Bours 62550 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Les Journées du patrimoine sont l’occasion de découvrir ce magnifique site historique niché au coeur du Ternois. Au cours des visites flash, vous découvrirez cette maison forte du XIVe siècle et en…

© Donjon de Bours – Philippe Colin