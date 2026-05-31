Visite du donjon de Moncontour, Donjon de Moncontour, Moncontour

Visite du donjon de Moncontour 19 et 20 septembre Donjon de Moncontour Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ancienne forteresse édifiée par Foulques Nerra, le donjon est un remarquable témoignage du XIᵉ siècle, rendu célèbre par les guerres et les sièges qui s’y sont succédé au fil du temps.

Gravissez les 116 marches qui mènent à son sommet et profitez d’une vue panoramique exceptionnelle sur les environs.

Donjon de Moncontour Rue du donjon, 86330 Moncontour Moncontour 86330 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 22 22 22 https://www.tourisme-loudunais.com Ancienne forteresse construite vers 1040 par Foulques Nerra, le donjon de Moncontour est un véritable trésor du XIe siècle, rendu célèbre par les guerres et les sièges qui s’y sont répétés au fil du temps. Parking au pied du Donjon sur l’esplanade Louis Rameix. Légère côte à gravir pour accéder au pied de la tour. 116 marches pour arriver au sommet.

Ancienne forteresse édifiée par Foulques Nerra, le donjon est un remarquable témoignage du XIᵉ siècle, rendu célèbre par les guerres et les sièges qui s’y sont succédé au fil du temps.

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