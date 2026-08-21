Visite du Fort de Bicêtre, Fort de Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre

Informations pratiques

Visite du Fort de Bicêtre 19 et 20 septembre Fort de Bicêtre Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir le Fort de Bicêtre !

Ce lieu, emblématique de l’histoire militaire et aujourd’hui siège du Commissariat au Numérique de Défense, constitue un patrimoine unique, témoin de l’évolution des infrastructures de défense.

Tout au long du week-end, des visites guidées seront proposées, permettant de découvrir l’histoire et l’architecture du site, ainsi qu’une reconstitution en réalité virtuelle de l’hôpital allemand situé dans les sous-sols du fort.

En complément, des présentations associatives, des initiations sportives et des activités ludiques vont rythmer ces 2 journées.

Accès : entrée gratuite. Présentation d’une pièce d’identité obligatoire.

Fort de Bicêtre 21 avenue Charles-Gide Le Kremlin-Bicêtre 94270 Val-de-Marne Île-de-France 01 56 20 33 65 Construit entre 1842 et 1846, le Fort de Bicêtre fait partie d’une ceinture de 17 forts, tous érigés au milieu du XIXe siècle afin de protéger la capitale. De forme pentagonale, le Fort a été successivement occupé par différentes unités militaires. Depuis 1946, il a perdu son importance tactique mais a conservé sa vocation militaire. Actuellement, le fort accueille principalement le Commissariat au Numérique de Défense (CND). M7 Le Kremlin Bicêtre/ Bus 47 et 323 Barnufles La piscine

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©CND