Visite du Fort de Fermont et de son musée – Ligne Maginot, Fort de Fermont, Beuveille

Informations pratiques

Visite du Fort de Fermont et de son musée – Ligne Maginot 19 et 20 septembre Fort de Fermont Meurthe-et-Moselle

Tarif réduit dans le cadre des journées du patrimoine : 10€ par personne. Se munir d’un vêtement chaud et de chaussures adaptées. Buvette et boutique de souvenirs ouvertes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre.

Fort de Fermont 54620 Beuveille Beuveille 54620 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33.6.43.57.89.19 https://www.fort-de-fermont.fr/ L’ouvrage : Découverte d’un gros ouvrage d’artillerie de la Ligne Maginot, resté authentique avec ses équipements, son étonnante et ingénieuse organisation souterraine et son armement.

Le musée de Référence de la ligne Maginot en France vous propose une remarquable collection des principaux matériels présents dans et autour des ouvrages. Ils sont présentés en situation, complets avec leurs accessoires, parfois en coupe ou extrait pour vous permettre de comprendre leur utilité et leur fonctionnement avec des reconstitutions soignées. CD 174 entre Beuveille et Fermont

Parking situé juste à côté de l’ouvrage

Buvette

Toilettes sur site

Visite libre

©Sautchouk