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AGENDA · Marillac-le-Franc

Visite du gisement des Pradelles Marillac-le-Franc

mardi 28 juillet 2026 · Marillac-le-Franc

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Adresse
Place de l'église
Ville
16110 Marillac-le-Franc
Département
Charente
Tarif
3 3 3 Tarif réduit

Marillac-le-Franc

Visite du gisement des Pradelles

Place de l’église Marillac-le-Franc Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28 2026-08-13

Présentation du gisement des Pradelles, avec évidence de cannibalisme chez Néandertal.
  .

Place de l’église Marillac-le-Franc 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 97 17 36  espace.prehistoire.montbron@gmail.com

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English :

Presentation of the Pradelles site, with evidence of cannibalism among Neanderthals.

L’événement Visite du gisement des Pradelles Marillac-le-Franc a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord

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