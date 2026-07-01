Informations pratiques

Marillac-le-Franc

Visite du gisement des Pradelles

Place de l’église Marillac-le-Franc Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-13

Présentation du gisement des Pradelles, avec évidence de cannibalisme chez Néandertal.

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Place de l’église Marillac-le-Franc 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 97 17 36 espace.prehistoire.montbron@gmail.com

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English :

Presentation of the Pradelles site, with evidence of cannibalism among Neanderthals.

L’événement Visite du gisement des Pradelles Marillac-le-Franc a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord