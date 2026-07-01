Visite du gisement des Pradelles Marillac-le-Franc
mardi 28 juillet 2026 · Marillac-le-Franc
Informations pratiques
Marillac-le-Franc
Visite du gisement des Pradelles
Place de l’église Marillac-le-Franc Charente
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-13
Présentation du gisement des Pradelles, avec évidence de cannibalisme chez Néandertal.
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Place de l’église Marillac-le-Franc 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 97 17 36 espace.prehistoire.montbron@gmail.com
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English :
Presentation of the Pradelles site, with evidence of cannibalism among Neanderthals.
L’événement Visite du gisement des Pradelles Marillac-le-Franc a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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