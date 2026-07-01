Informations pratiques

Font-Romeu-Odeillo-Via

VISITE DU GRAND HÔTEL VENDREDI 10 JUILLET

2 Avenue Jean Paul Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 16:30:00

fin : 2026-07-10 17:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Découvrez ce majestueux bâtiment de granit inauguré en 1913, qui a accueilli familles royales, personnalités politiques et artistes. (Pensez à venir avec votre ticket récupéré à l’Office de Tourisme après inscription).

.

2 Avenue Jean Paul Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover this majestic granite building, which opened in 1913 and has hosted royal families, political figures, and artists. (Be sure to pick up your ticket at the Tourist Office after registering.)

L’événement VISITE DU GRAND HÔTEL VENDREDI 10 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-28 par OT DE FONT ROMEU