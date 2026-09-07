Visite du grenier de la Halle aux grains, La Halle aux Grains, Fère-en-Tardenois

Informations pratiques

Visite du grenier de la Halle aux grains 19 et 20 septembre La Halle aux Grains Aisne

limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au sol 42,36 m x 13,75 m soit 582,45 m². Le grenier est soutenu par 24 piliers extérieurs en pierre et 9 piliers centraux en châtaignier, qui proviennent, comme la charpente, des châtaigniers du parc du château. Aucune toile d’araignée donc !

L’imposante toiture est recouverte d’environ 72 850 tuiles plates. Sa dernière restauration vient de s’achever en septembre 2014.

Construite vers 1550 par Madeleine de Savoie, épouse d’Anne de Montmorency, alors seigneur et baron de Fère, sur le lieu-dit « la Bruyère », actuelle place Aristide Briand et destinée à servir d’entrepôt obligatoire pour le commerce des grains, moyennant une taxe nouvelle de « minage et mesurage» au profit du seigneur, payée par les Férois. Or cette taxe était d’un montant identique à

celle payée par les paysans des communes environnantes. Donc la halle fut très mal acceptée par les habitants de Fère qui obligèrent Anne de Montmorency à transiger. Une première manifestation d’organisation municipale.

Les blés apportés par les paysans étaient stockés dans l’immense grenier. A combien peut-on estimer sa capacité ? 600 t ? 800 t ?

Qu’en pensent les visiteurs ? les agriculteurs ?

La vente s’effectuait sous la halle, qui fut le témoin de nombreux conflits entre spéculateurs et pauvres gens, surtout lors des disettes de 1586, 1756, 1775, 1788, 1817, 1870. Le blé était alors la base de la nourriture, la pomme de terre ne se développe qu’à partir de la fin du 18ème siècle et surtout au cours du 19ème siècle.

A la fin du 18ème s. le duc d’Orléans (Philippe Egalité) est seigneur de Fère. En 1792, ses biens sont vendus et la halle fait partie du 2ème lot échu à M. Blazwait, mais la propriété n’en est pas établie de façon précise. Une curieuse transaction intervient le 3 novembre 1800 : la ville devient propriétaire du rez-de-chaussée et d’une partie du grenier, M. Blazwait restant propriétaire du reste.

Dès lors la halle est réservée aux marchés : le dernier mercredi du mois, puis deux mercredis par mois le marché franc ou marché aux petits porcs se tenait devant la halle ou autour de la fontaine abreuvoir.

La halle est aussi le théâtre des festivités locales.

En 1895, la municipalité projette de démolir la halle pour construire un nouvel hôtel de ville. M. Etienne Moreau-Nélaton (Paris, 1859-1927), historien, archéologue, peintre, collectionneur

d’art et mécène de la France et de la ville de Fère, se fait élire conseiller municipal (sa propriété borde la place) sur la liste d’opposition, rachète la part de M. Blazwait, sauvant ainsi la halle

de la démolition. Il participe financièrement à sa restauration avant de donner sa part à la ville.

En 1914, lors de la 1ère bataille de La Marne, l’état-major du général French qui commande l’armée britannique s’installe à Fère dès le 12 septembre. Les halles sont alors transformées en ambulance, c’est-à-dire en hôpital de campagne. Messidor Bouleau, qui a alors 10 ans, se souvient dans SOIXANTE ANS APRES (1977)

La Halle aux Grains Place Aristide Briand – 02130 Fère-en-Tardenois Fère-en-Tardenois 02130 Aisne Hauts-de-France Cette halle, sorte de marché couvert, fut construite peu avant 1550. Il s’agit d’une halle au blé, servant donc exclusivement à la vente des grains. Fère possédait déjà à l’époque une halle plus ancienne près de laquelle se tenait le marché. Ce bâtiment est formé de deux vaisseaux parallèles, séparés par des piliers de bois et délimités par des colonnes de pierre qui supportent un toit couvert de petites tuiles plates.

Au sol 42,36 m x 13,75 m soit 582,45 m². Le grenier est soutenu par 24 piliers extérieurs en pierre et 9 piliers centraux en châtaignier, qui proviennent, comme la charpente, des châtaigniers du parc…

©Mairie de Fère en Tardenois