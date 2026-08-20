Les anciens commerces férois, Fère en Tardenois, Fère-en-Tardenois
samedi 19 septembre 2026 · Fère en Tardenois · Fère-en-Tardenois
Informations pratiques
Les anciens commerces férois 19 et 20 septembre Fère en Tardenois Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Une exposition pour évoquer les anciens commerces férois est organisée par l’association RVT (Rétro Vision en Tardenois), salle Lebrun 18 rue Moreau-Nélaton. Gratuit.
Fère en Tardenois 18 rue Moreau Nélaton Fère-en-Tardenois 02130 Aisne Hauts-de-France
Une exposition pour évoquer les anciens commerces férois est organisée par l’association RVT (Rétro Vision en Tardenois), salle Lebrun 18 rue Moreau-Nélaton. Gratuit.
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