Les anciens commerces férois, Fère en Tardenois, Fère-en-Tardenois

Informations pratiques

Les anciens commerces férois 19 et 20 septembre Fère en Tardenois Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une exposition pour évoquer les anciens commerces férois est organisée par l’association RVT (Rétro Vision en Tardenois), salle Lebrun 18 rue Moreau-Nélaton. Gratuit.

Fère en Tardenois 18 rue Moreau Nélaton Fère-en-Tardenois 02130 Aisne Hauts-de-France

Une exposition pour évoquer les anciens commerces férois est organisée par l’association RVT (Rétro Vision en Tardenois), salle Lebrun 18 rue Moreau-Nélaton. Gratuit.

Rétrovision en Tardenois