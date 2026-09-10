Atelier « fouille reconstituée », Château de Fère, Fère-en-Tardenois

Informations pratiques

Atelier « fouille reconstituée » 19 et 20 septembre Château de Fère Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Atelier « Fouille reconstituée » au Château de Fère-en-Tardenois

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, initiez-vous avec le Service archéologique du Département de l’Aisne aux métiers de l’archéologie à travers une fouille reconstituée.

Château de Fère Rue du Château, 02130 Fère-en-Tardenois, France Fère-en-Tardenois 02130 Aisne Hauts-de-France 0323822113 https://chateaudefere.com/patrimoine Le vieux château, dont il ne subsiste malheureusement plus aujourd’hui que des vestiges, avec ses sept tours sur une énorme motte artificielle dont les talus sont revêtus de pavés de grès, a été bâti à partir de 1206 et a servi de modèle à de nombreux châteaux. C’est le connétable Anne de Montmorency, compagnon de François Ier, qui, vers 1528, transforma le château vieux puis l’agrandit en 1555 par la célèbre Galerie Renaissance. Ces travaux sont l’œuvre de Jean Bullant (qui construira la galerie de Chenonceaux) et peut-être de Jean Goujon. Ce qui explique la qualité du parti adopté, des sculptures, de la taille de la pierre, ainsi que des recherches de couleur.

Atelier « Fouille reconstitué » au Château de Fère-en-Tardenois

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