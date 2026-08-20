Visite du hameau de Villarnard et de sa Maison du patrimoine, Le « Patrimoine », Courchevel

Informations pratiques

Visite du hameau de Villarnard et de sa Maison du patrimoine 19 et 20 septembre Le « Patrimoine » Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Villarnard : un patrimoine en péril devenu patrimoine vivant

Rendez-vous devant la Maison du Patrimoine (ruelle Saint Roch) pour la visite guidée du hameau.

Départ des visites guidées :

– le samedi à 10h30, 14h30 et 16h30

– le dimanche à 10h30 et 14h30

Durée : 1h à 1h30

Tout public – Gratuit – Sans inscription

Venez découvrir le hameau patrimonial de Villarnard, à Courchevel, bel exemple d’un « Patrimoine en péril » qui a su résister et se réinventer.

Au cœur du hameau, partez à la découverte d’un patrimoine rural savoyard préservé et remis en valeur : l’ancienne école, aujourd’hui transformée en Maison du Patrimoine, le four à pain, les bachals, le lavoir, la cabane incendie et la chapelle.

Il y a encore quelques décennies, Villarnard était un hameau en ruine et à l’abandon, dont plusieurs bâtiments patrimoniaux étaient menacés de disparition. En 1989, la création de l’association Le Patrimoine a marqué le début d’une formidable aventure collective.

Et depuis près de 40 ans, grâce à l’engagement des bénévoles, au soutien de la commune de Courchevel et à l’accompagnement du Conseil départemental de la Savoie, le patrimoine du hameau renaît peu à peu.

Le « Patrimoine » ruelle St Roch Villarnard 73120 Courchevel Courchevel 73600 La Perrière Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Le hameau de Villarnard, habité à l’année, et animée par une association locale « Le Patrimoine » qui a pour objectif de sauvegarder, de restaurer et de transmettre un patrimoine riche, celui d’un village de montagne, installé sur le territoire de La Perrière, et la commune de Courchevel. Découvrez l’ancienne école du hameau devenue la Maison du Patrimoine, et qui abrite une exposition permanente sur la vie en montagne : alpages, mines, savoir-faire locaux, architecture traditionnelle et une exposition temporaire « les pompiers de La Perrière ». Echangez et partagez avec les membres de l’association présents pour découvrir les réalisations passées et les projets.

Villarnard : un patrimoine en péril devenu patrimoine vivant

©association Le Patrimoine de Villarnard