Courchevel

Exposition L’Art au Sommet à Courchevel Andrea Roggi et Bruno Catalano

Centre station et domaine skiable (sommet Vizelle et sommet Biollay) Courchevel Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 00:00:00

fin : 2026-04-20 23:59:00

Date(s) :

2026-12-05

L’Art au Sommet met en lumière les sculptures monumentales et les œuvres originales de deux artistes de renom Andrea Roggi, exposé sur les pistes et au cœur de Courchevel 1850 et Bruno Catalano dont les créations prennent place dans les villages.

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Centre station et domaine skiable (sommet Vizelle et sommet Biollay) Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 00 29 info@courchevel.com

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English : L’Art au Sommet exhibition in Courchevel Andrea Roggi and Bruno Catalano

L’Art au Sommet highlights the monumental sculptures and original works of two renowned artists: Andrea Roggi, displayed on the slopes and in the heart of Courchevel 1850, and Bruno Catalano, whose creations are featured throughout the villages.

L’événement Exposition L’Art au Sommet à Courchevel Andrea Roggi et Bruno Catalano Courchevel a été mis à jour le 2026-01-18 par Mairie de Courchevel