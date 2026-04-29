Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

BAPTEME DE PLONGEE OFFERT ETE 2026 Aquamotion Courchevel

BAPTEME DE PLONGEE OFFERT ETE 2026 Aquamotion Courchevel dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : Aquamotion

Adresse : 1297 route des Eaux Vives

Ville : 73120 Courchevel

Département : Savoie

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Courchevel

BAPTEME DE PLONGEE OFFERT ETE 2026

Aquamotion 1297 route des Eaux Vives Courchevel Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :
2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16

Plongez dans l’aventure avec AQUAMOTION COURCHEVEL. Baptême de plongée Offert.
  .

Aquamotion 1297 route des Eaux Vives Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 71 00 73 00  info@aquamotioncourchevel.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FREE FIRST DIVE

Dive into adventure with AQUAMOTION COURCHEVEL. First dive offered.

L’événement BAPTEME DE PLONGEE OFFERT ETE 2026 Courchevel a été mis à jour le 2026-04-29 par Courchevel Tourisme

À voir aussi à Courchevel (Savoie)