BAPTEME DE PLONGEE OFFERT ETE 2026 Aquamotion Courchevel

Courchevel

BAPTEME DE PLONGEE OFFERT ETE 2026

Aquamotion 1297 route des Eaux Vives Courchevel Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 14:00:00

fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16

Plongez dans l’aventure avec AQUAMOTION COURCHEVEL. Baptême de plongée Offert.

.

Aquamotion 1297 route des Eaux Vives Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 71 00 73 00 info@aquamotioncourchevel.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : FREE FIRST DIVE

Dive into adventure with AQUAMOTION COURCHEVEL. First dive offered.

L’événement BAPTEME DE PLONGEE OFFERT ETE 2026 Courchevel a été mis à jour le 2026-04-29 par Courchevel Tourisme