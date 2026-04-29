BAPTEME DE PLONGEE OFFERT ETE 2026 Aquamotion Courchevel
BAPTEME DE PLONGEE OFFERT ETE 2026 Aquamotion Courchevel dimanche 19 juillet 2026.
Courchevel
BAPTEME DE PLONGEE OFFERT ETE 2026
Aquamotion 1297 route des Eaux Vives Courchevel Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 14:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16
Plongez dans l’aventure avec AQUAMOTION COURCHEVEL. Baptême de plongée Offert.
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Aquamotion 1297 route des Eaux Vives Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 71 00 73 00 info@aquamotioncourchevel.com
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English : FREE FIRST DIVE
Dive into adventure with AQUAMOTION COURCHEVEL. First dive offered.
L’événement BAPTEME DE PLONGEE OFFERT ETE 2026 Courchevel a été mis à jour le 2026-04-29 par Courchevel Tourisme
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