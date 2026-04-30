Fête de La Madelon Courchevel Le Praz Alpinium Courchevel
Fête de La Madelon Courchevel Le Praz Alpinium Courchevel samedi 25 juillet 2026.
Courchevel
Fête de La Madelon Courchevel Le Praz
Alpinium 135 Avenue des Tremplins Olympiques Courchevel Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-07-26 02:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Plongez dans la tradition ! Venez partager un moment authentique avec des animations folkloriques, des dégustations de spécialités locales et des spectacles traditionnels.
.
Alpinium 135 Avenue des Tremplins Olympiques Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 00 29 info@courchevel.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Madelon festival Courchevel Le Praz
Immerse yourself in tradition! Come and share an authentic moment with folkloric entertainment, tastings of local specialities and traditional shows.
L’événement Fête de La Madelon Courchevel Le Praz Courchevel a été mis à jour le 2026-04-30 par Courchevel Tourisme
À voir aussi à Courchevel (Savoie)
- PUNTA COURCHEVEL 2026 La Croisette Courchevel 3 juillet 2026
- Fête des bûcherons Courchevel La Tania Centre-ville Courchevel La Tania Courchevel 19 juillet 2026
- Coupe du Monde de saut à ski et démonstrations aériennes Courchevel Le Praz Courchevel 8 août 2026
- Exposition L’Art au Sommet à Courchevel Andrea Roggi et Bruno Catalano Courchevel 5 décembre 2026