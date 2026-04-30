Fête de La Madelon Courchevel Le Praz Alpinium Courchevel

Courchevel

Fête de La Madelon Courchevel Le Praz

Alpinium 135 Avenue des Tremplins Olympiques Courchevel Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-07-26 02:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Plongez dans la tradition ! Venez partager un moment authentique avec des animations folkloriques, des dégustations de spécialités locales et des spectacles traditionnels.

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Alpinium 135 Avenue des Tremplins Olympiques Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 00 29 info@courchevel.com

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English : La Madelon festival Courchevel Le Praz

Immerse yourself in tradition! Come and share an authentic moment with folkloric entertainment, tastings of local specialities and traditional shows.

L’événement Fête de La Madelon Courchevel Le Praz Courchevel a été mis à jour le 2026-04-30 par Courchevel Tourisme