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Fête de La Madelon Courchevel Le Praz Alpinium Courchevel

Fête de La Madelon Courchevel Le Praz Alpinium Courchevel samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Alpinium

Adresse : 135 Avenue des Tremplins Olympiques

Ville : 73120 Courchevel

Département : Savoie

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Courchevel

Fête de La Madelon Courchevel Le Praz

Alpinium 135 Avenue des Tremplins Olympiques Courchevel Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-07-26 02:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Plongez dans la tradition ! Venez partager un moment authentique avec des animations folkloriques, des dégustations de spécialités locales et des spectacles traditionnels.
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Alpinium 135 Avenue des Tremplins Olympiques Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 00 29  info@courchevel.com

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English : La Madelon festival Courchevel Le Praz

Immerse yourself in tradition! Come and share an authentic moment with folkloric entertainment, tastings of local specialities and traditional shows.

L’événement Fête de La Madelon Courchevel Le Praz Courchevel a été mis à jour le 2026-04-30 par Courchevel Tourisme

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