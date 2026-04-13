Coupe du Monde de saut à ski et démonstrations aériennes Courchevel Le Praz Courchevel
Coupe du Monde de saut à ski et démonstrations aériennes Courchevel Le Praz Courchevel samedi 8 août 2026.
Courchevel
Coupe du Monde de saut à ski et démonstrations aériennes
Courchevel Le Praz 135 route des tremplins Courchevel Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-08 08:30:00
fin : 2026-08-09 23:59:00
Date(s) :
2026-08-08
Au programme les 8 et 9 août 2026 4 épreuves de Coupe du Monde sur le grand tremplin, démonstrations aériennes avec le Rafale Solo Display et l’équipe de voltige de l’Armée de l’Aire, concerts en soirée et feux d’artifice de clôture le dimanche.
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Courchevel Le Praz 135 route des tremplins Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
On the program on August 8 and 9, 2026: 4 World Cup events on the large hill, aerial demonstrations featuring the Rafale Solo Display and the French Air Force aerobatic team, evening concerts, and a closing fireworks display on Sunday.
L’événement Coupe du Monde de saut à ski et démonstrations aériennes Courchevel a été mis à jour le 2026-04-13 par Mairie de Courchevel
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