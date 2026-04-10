Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

PUNTA COURCHEVEL 2026 La Croisette Courchevel

PUNTA COURCHEVEL 2026 La Croisette Courchevel vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : La Croisette

Adresse : Courchevel 1850

Ville : 73120 Courchevel

Département : Savoie

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Courchevel

PUNTA COURCHEVEL 2026

La Croisette Courchevel 1850 Courchevel Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 09:00:00
fin : 2026-07-05 23:59:00

Date(s) :
2026-07-03

17e édition
CHOPPERS, CLUBSTYLE, MOUNTAINS & ROCK N ‘ROLL
PUNTA COURCHEVEL est devenu le rendez-vous international incontournable de la Kustom Kulture.
Chopper, Bobber, Clubstyle, Bagger se donnent rendez-vous à Courchevel.
  .

La Croisette Courchevel 1850 Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes   contact@punta-international.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

17th édition
CHOPERS, ,CLUBSTYLE, MOUNTAIN & ROCK N ROLL
PUNTA COURCHEVEL has become the ‘do not miss’ Kustom Kulture meeting.
Choppers, clubstyle & old bikes will climb the highest european roads to join this staple event in Courchevel.

L’événement PUNTA COURCHEVEL 2026 Courchevel a été mis à jour le 2026-04-10 par Mairie de Courchevel

À voir aussi à Courchevel (Savoie)