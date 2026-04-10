Courchevel

PUNTA COURCHEVEL 2026

La Croisette Courchevel 1850 Courchevel Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 09:00:00

fin : 2026-07-05 23:59:00

Date(s) :

2026-07-03

17e édition

CHOPPERS, CLUBSTYLE, MOUNTAINS & ROCK N ‘ROLL

PUNTA COURCHEVEL est devenu le rendez-vous international incontournable de la Kustom Kulture.

Chopper, Bobber, Clubstyle, Bagger se donnent rendez-vous à Courchevel.

.

La Croisette Courchevel 1850 Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@punta-international.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

17th édition

CHOPERS, ,CLUBSTYLE, MOUNTAIN & ROCK N ROLL

PUNTA COURCHEVEL has become the ‘do not miss’ Kustom Kulture meeting.

Choppers, clubstyle & old bikes will climb the highest european roads to join this staple event in Courchevel.

L’événement PUNTA COURCHEVEL 2026 Courchevel a été mis à jour le 2026-04-10 par Mairie de Courchevel