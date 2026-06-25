Informations pratiques

Courchevel

BJORKA X3

K120 Courchevel Le Praz Courchevel Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 09:00:00

fin : 2026-07-12 15:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Un triathlon unique au monde !

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K120 Courchevel Le Praz Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 51 09 88 contact@courchevelsportsoutdoor.com

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English : BJORKA X3

A one of a kind triathlon !

L’événement BJORKA X3 Courchevel a été mis à jour le 2026-06-25 par Mairie de Courchevel