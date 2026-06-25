AGENDA · Courchevel
BJORKA X3 K120 Courchevel
dimanche 12 juillet 2026 · K120 · Courchevel
Informations pratiques
Courchevel
BJORKA X3
K120 Courchevel Le Praz Courchevel Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12 15:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Un triathlon unique au monde !
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K120 Courchevel Le Praz Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 51 09 88 contact@courchevelsportsoutdoor.com
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English : BJORKA X3
A one of a kind triathlon !
L’événement BJORKA X3 Courchevel a été mis à jour le 2026-06-25 par Mairie de Courchevel
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