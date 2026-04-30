Fête des bûcherons Courchevel La Tania Centre-ville Courchevel La Tania Courchevel
Fête des bûcherons Courchevel La Tania Centre-ville Courchevel La Tania Courchevel dimanche 19 juillet 2026.
Courchevel
Fête des bûcherons Courchevel La Tania
Centre-ville Courchevel La Tania Centre du village Courchevel Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 10:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Assistez à notre traditionnelle compétition de bûcheronnage à couper le souffle. villages des exposants et animations tout au long de la journée.
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Centre-ville Courchevel La Tania Centre du village Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 00 29 info@courchevel.com
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English : Lumberjack festival Courchevel La Tania
Take part in our traditional, breathtaking lumberjack competition. Exhibitor villages and entertainment throughout the day.
L’événement Fête des bûcherons Courchevel La Tania Courchevel a été mis à jour le 2026-04-30 par Courchevel Tourisme