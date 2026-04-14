Visite du jardin au naturel, Jardin La Matelle, Saint-Ost

Visite du jardin au naturel Dimanche 7 juin, 10h00 Jardin La Matelle Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Accueil par la propriétaire à l’entrée, avec albums photos et explications. Visite guidée (par le jardinier) ou libre du site et du bosquet aménagé attenant.

Jardin La Matelle 32300 Saint-Ost Saint-Ost 32300 Gers Occitanie 06 14 47 66 33 Fontaire bâtie en cailloux avec stèle, le tout réalisé en octobre 1896. Prairie naturelle, mare. Jardin naturel et bosquet attenant aménagé Se garer au parking de la salle communale, au centre du village. Prendre au Sud du lieu dit « Vidouze » le chemin de terre, à pied, et faire environ 500m.

Accueil par la propriétaire à l’entrée, avec albums photos et explications. Visite guidée (par le jardinier) ou libre du site et du bosquet aménagé attenant.

©Isabelle PIQUE