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Visite du jardin autour d’un Moulin à eau du XIXe siècle, Chemin du Moulin 60120 Paillart, Paillart

samedi 19 septembre 2026 · Chemin du Moulin 60120 Paillart · Paillart

Visite du jardin autour d’un Moulin à eau du XIXe siècle, Chemin du Moulin 60120 Paillart, Paillart

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chemin du Moulin 60120 Paillart
Adresse
Paillart
Ville
60120 Paillart
Département
Oise
Tarif
6,5 euros adultes gratuit pour les enfants

Visite du jardin autour d’un Moulin à eau du XIXe siècle 19 et 20 septembre Chemin du Moulin 60120 Paillart Oise

6,5 euros adultes gratuit pour les enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

jardin promenade de 2 ha à visiter librement. C’est une succession de massifs à l’anglaise où se côtoient arbres d’exceptions, arbustes (plus de 700), vivaces, graminées, rosiers anciens et modernes (350) autour d’un moulin à eau et sa roue restauré à l’identique. L’eau est partout présente en cascades, bassins et chemin d’eau.

Chemin du Moulin 60120 Paillart Paillart Paillart 60120 Oise Hauts-de-France 06671650114 http://http:/jardinmoulinventin-deblock.jimdo.com https://www.facebook.com/jardindumoulinventin Jardin paysagé classé Remarquable autour d’un moulin à eau du XIX e siècle petit parking avec possibilité de se garer tout au long du jardin
jardin promenade de 2 ha à visiter librement. C’est une succession de massifs à l’anglaise où se côtoient arbres d’exceptions, arbustes (plus de 700), vivaces, graminées, rosiers anciens et modernes…

©Mme DEBLOCK Marie-Jeanne