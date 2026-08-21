Visite du jardin autour d’un Moulin à eau du XIXe siècle, Chemin du Moulin 60120 Paillart, Paillart

Informations pratiques

Visite du jardin autour d’un Moulin à eau du XIXe siècle 19 et 20 septembre Chemin du Moulin 60120 Paillart Oise

6,5 euros adultes gratuit pour les enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

jardin promenade de 2 ha à visiter librement. C’est une succession de massifs à l’anglaise où se côtoient arbres d’exceptions, arbustes (plus de 700), vivaces, graminées, rosiers anciens et modernes (350) autour d’un moulin à eau et sa roue restauré à l’identique. L’eau est partout présente en cascades, bassins et chemin d’eau.

Chemin du Moulin 60120 Paillart Paillart Paillart 60120 Oise Hauts-de-France 06671650114 http://http:/jardinmoulinventin-deblock.jimdo.com https://www.facebook.com/jardindumoulinventin Jardin paysagé classé Remarquable autour d’un moulin à eau du XIX e siècle petit parking avec possibilité de se garer tout au long du jardin

jardin promenade de 2 ha à visiter librement. C’est une succession de massifs à l’anglaise où se côtoient arbres d’exceptions, arbustes (plus de 700), vivaces, graminées, rosiers anciens et modernes…

©Mme DEBLOCK Marie-Jeanne