Visite du jardin bleu à Laigné Saint Gervais, Le Jardin bleu, Laigné-Saint-Gervais

Informations pratiques

Visite du jardin bleu à Laigné Saint Gervais 19 et 20 septembre Le Jardin bleu Sarthe

Tarif 5€ – Gratuit pour les mois de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour la première fois lors des journées européennes du patrimoine, le Jardin Bleu à Laigné en Belin ouvrira exceptionnellement ses portes aux visiteurs dans un cadre romantique et paisible, où se mélangent des centaines d’espèces de fleurs et de plantes différentes au parfum de plus de 150 variétés de roses.

Ce jardin de 2000 m2 a été créé de toutes pièces par les propriétaires il y plus de 30 ans dans une propriété qui fut à l’origine une forge d’où l’on fabriquait des roues de charrettes mais aussi des roues en bois pour les premières voitures Bollée. La maison fut ensuite transformée dans les années 1930 dans un style balnéaire rare dans le Belinois.

Le couple de propriétaires propose de commenter la visite aux plus curieux et un coin brocante sera installé pour les amateurs d’objets anciens vintage et de décoration. Des plantes seront aussi à disposition avec de bons conseils de plantation en parallèle.

Le Jardin bleu 20 rue des Frères Bailleul 72220 Laigné Saint Gervais Laigné-Saint-Gervais 72220 Laigné-en-Belin Sarthe Pays de la Loire 0688034487

Pour la première fois lors des journées européennes du patrimoine, le Jardin Bleu à Laigné en Belin ouvrira exceptionnellement ses portes aux visiteurs dans un cadre romantique et paisible.

©les propriétaires