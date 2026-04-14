Visite du jardin botanique, Les jardins de Vives-Eaux, La Brillanne

Visite du jardin botanique Dimanche 7 juin, 14h30 Les jardins de Vives-Eaux Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Visite libre du jardin botanique et de l’exposition en cours.

Les jardins de Vives-Eaux 20, Route des Alpes 04700 LA BRILLANNE La Brillanne 04700 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 77 04 44 92 http://www.jardinsdeviveseaux.com Jardin botanique et pédagogique de plantes aromatiques et médicinales, plantes et fleurs mellifères, plantes et fleurs du Luberon oriental. Visites, expositions, animations, conférences, dégustations… Bibliothèque tout public spécialisée « biodiversité végétale et animale »

Entrée libre et participation libre pour Rendez-vous aux jardins

Ouverture jusqu’en septembre, deux jours par semaine (visite payante) gare TER La Brillanne-Oraison ; Autoroute A51 sortie Forcalquier, parking et place handicapé face aux jardins ; Jardins accessible PMR

Visite libre du jardin botanique et de l’exposition en cours.

@shirleyperez