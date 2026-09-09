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AGENDA · Saverne

Visite du Jardin Botanique Saverne

samedi 19 septembre 2026 · Saverne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Jardin Botanique
Ville
67700 Saverne
Département
Bas-Rhin
Tarif

Saverne

Visite du Jardin Botanique

Jardin Botanique Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Visites commentées à 11 h et 15 h.   .

Jardin Botanique Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 85 37 38  contact@jardin-botanique-saverne.eu

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English :

L’événement Visite du Jardin Botanique Saverne a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région

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