Informations pratiques

Saverne

Visite du Jardin Botanique

Jardin Botanique Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visites commentées à 11 h et 15 h. .

Jardin Botanique Saverne 67700 Bas-Rhin Grand Est +33 6 33 85 37 38 contact@jardin-botanique-saverne.eu

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English :

L’événement Visite du Jardin Botanique Saverne a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme de Saverne et sa région