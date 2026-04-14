Visite du jardin d’Adrienne, Jardin d’Adrienne, Dyé

Visite du jardin d’Adrienne Dimanche 7 juin, 14h00 Jardin d’Adrienne Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

« Jardin ancien incluant des styles différents »

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, venez visiter ce jardin privé de style anglais.

Jardin d’Adrienne 28 Grande Rue, 89360 Dyé Dyé 89360 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 84 21 28 58 Parking gratuit sur place.

« Jardin ancien incluant des styles différents »

© Goullay