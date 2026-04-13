Visite du jardin de la louve, Le jardin de la louve, Bessy-sur-Cure

Visite du jardin de la louve 6 et 7 juin Le jardin de la louve Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

« Un jardin qui offre surprises et dépaysement »

Découvrez ce jardin botanique de 3 000 m² où se mêlent différentes ambiances au gré des plantes. Profitez de la musique et d’un verre offert le dimanche après-midi.

Le jardin de la louve 57 Grande Rue, 89270 Bessy-sur-Cure Bessy-sur-Cure 89270 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

« Un jardin qui offre surprises et dépaysement »

© Carriot