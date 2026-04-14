Visite du jardin de la Pistounette, La Pistounette, Saint-Michel-l’Observatoire

Visite du jardin de la Pistounette 5 – 7 juin La Pistounette Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Ouverture du jardin pour les journées Nationales 5/6/7 Juin 2026

14h30 à 19h

mais aussi:

Les 1/2/3 Mai 2026

Expo ‘Les Copines De Brigitte s’exposent’

groupe de copines du village très créatives exposent dans le jardin, (qui reste aussi libre à la visite), leurs oeuvres diverses et variées de 10h à 19h.

Ouverture du jardin tous les jeudis de 15h à19h en Avril-Mai-Juin ou sur rendez-vous.

en Septembre et Octobre uniquement sur rendez-vous.

La Pistounette 2531 route de Manosque 04870 Lincel Saint Michel L’Observatoire Saint-Michel-l’Observatoire 04870 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 70 81 17 38 https://cms.e.jimdo.com/app/sca18b56729a8b208/pd49ca2eb310266f3/?cmsEdit=1 Jardin créé en 1987 puis au fil des ans sur une terre agricole vierge autour d’une vieille bergerie. parking en contrebas dans un champs près de la maison.

Ouverture du jardin pour les journées Nationales 5/6/7 Juin 2026

©messeaux cathy