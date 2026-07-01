Visite du jardin de l’ancien couvent meyronne, Jardin de l’Ancien Couvent, Meyronne
vendredi 18 septembre 2026 · Jardin de l'Ancien Couvent · Meyronne
Informations pratiques
Visite du jardin de l’ancien couvent meyronne 18 – 20 septembre Jardin de l’Ancien Couvent Lot
Réservation obligatoire. Limité 20 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Visite guidée du jardin par sa conceptrice, accompagnée d’une présentation de l’histoire et du patrimoine du lieu.
Jardin de l’Ancien Couvent 30 impasse du couvent 46200 Meyronne Meyronne 46200 Lot Occitanie 06 95 50 70 36 [{« type »: « phone », « value »: « 06 95 50 70 36 »}] Parking sur la place de l’église.
Visite guidée par la conceptrice du jardin et historique patrimonial du lieu
BAILLEUL jardin de l’ancien couvent©
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