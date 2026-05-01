Eybouleuf

Visite du jardin de l’Emile au Foyer Rural

Le Bourg Eybouleuf Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 13:40:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Venez découvrir un jardin, créé par un passionné, qui allie esthétisme et accueil de la biodiversité. Visite du site et échanges sur les pratiques paysagistes et les connaissances naturalistes.

Rendez-vous à 13h40 au Foyer Rural ou à 14h devant l’église d’Eybouleuf .

Le Bourg Eybouleuf 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 11 18 accueil@foyer-rural-saint-leonard.fr

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English : Visite du jardin de l’Emile au Foyer Rural

L’événement Visite du jardin de l’Emile au Foyer Rural Eybouleuf a été mis à jour le 2026-04-29 par OT de Noblat