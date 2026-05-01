Visite du jardin de l’Emile au Foyer Rural Eybouleuf
Visite du jardin de l’Emile au Foyer Rural Eybouleuf jeudi 21 mai 2026.
Eybouleuf
Visite du jardin de l’Emile au Foyer Rural
Le Bourg Eybouleuf Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 13:40:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Venez découvrir un jardin, créé par un passionné, qui allie esthétisme et accueil de la biodiversité. Visite du site et échanges sur les pratiques paysagistes et les connaissances naturalistes.
Rendez-vous à 13h40 au Foyer Rural ou à 14h devant l’église d’Eybouleuf .
Le Bourg Eybouleuf 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 11 18 accueil@foyer-rural-saint-leonard.fr
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English : Visite du jardin de l’Emile au Foyer Rural
L’événement Visite du jardin de l’Emile au Foyer Rural Eybouleuf a été mis à jour le 2026-04-29 par OT de Noblat