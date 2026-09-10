Visite du Jardin de Nous Deux, Jardin de Nous Deux, Civrieux-d’Azergues

Informations pratiques

Visite du Jardin de Nous Deux 19 et 20 septembre Jardin de Nous Deux Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez découvrir les sculptures en pierres dorées de Charles Billy au Jardin de Nous Deux, une oeuvre d’un homme autodidacte durant 16 ans.

Nous serons disponibles sur place pour vous renseigner sur l’histoire et les inspirations de cette oeuvre hors du commun.

Jardin de Nous Deux 51 chemin de Palayer 69380 Civrieux d’Azergues Civrieux-d’Azergues 69380 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0651222103 https://www.facebook.com/profile.php?id=100068286472908 A quelques kilomètres de Lyon, une visite de rêve s’impose, dépaysement assuré.

Venez découvrir les souvenirs de voyages de Charles Billy sculptés dans la pierre dorée.

Venez découvrir les sculptures en pierres dorées de Charles Billy au Jardin de Nous Deux, une oeuvre d’un homme autodidacte durant 16 ans.

©Stéphanie Fito