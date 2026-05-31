Visite du jardin de Planbuisson, Les bambous de Planbuisson, Le Buisson-de-Cadouin

Visite du jardin de Planbuisson 18 – 20 septembre Les bambous de Planbuisson Dordogne

Visite gratuite lors des journées du patrimoine.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir ce jardin atypique luxuriant qui vous émerveillera par sa beauté et son atmosphère dépaysante unique.

À l’ombre des bambous géants culminant à 20m de haut et loin de toute agitation, osez vous abandonner à la rêverie au coeur d’une végétation poétique et harmonieuse.

Sur des allées en coquilles de noix, c’est tout un univers foisonnant qui se dévoile à chaque pas…

Les bambous de Planbuisson 18 Rue Montaigne, 24480 Le Buisson-de-Cadouin, France Le Buisson-de-Cadouin 24480 Le Buisson-de-Cadouin Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553576802 http://www.bambous-planbuisson.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100063828504170;https://www.instagram.com/jardindeplanbuisson/;https://share.google/Ess3R4p025JFGlDoo Vous avez dit cauchemar ? Ici, le jardin transforme le bambou en rêve. D’abord intéressé par de multiples plantes, Michel Bonfils crée à partir de 1989 une pépinière consacrée à l’espèce. Il remplace peu à peu les noyers vieillissants ou peu fructueux de la propriété, et complète sa collection grâce aux échanges avec les jardins botaniques ou les passionnés d’Europe et de Chine. Comme beaucoup de jardiniers, avant de s’y intéresser, il ne connaît que les bambous traçants. Pourtant, le terme désigne des milliers de variétés de plantes qui ont des caractéristiques communes (feuillage persistant, rhizomes souterrains, floraison cyclique…), mais un aspect différent. Aujourd’hui, le jardin compte plus de 240 variétés parmi lesquelles quatre collections génériques reconnues par le Conservatoire des collections végétales spécialisées (CCVS) comme “Collection nationale”. Ce site raconte la mystérieuse histoire des bambous. Parking

Visite guidée

Visite libre

Jeu quizz pour enfants

Accès PMR

Venez découvrir ce jardin atypique luxuriant qui vous émerveillera par sa beauté et son atmosphère dépaysante unique.

© Timothé MARCHEIX