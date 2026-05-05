Visite du jardin de Semont, Jardin de Semont, Dourdan

Visite du jardin de Semont Samedi 6 juin, 14h30, 16h00 Jardin de Semont Essonne

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Visite guidée à 14:30 et 16:00.

Jardin de 2 hectares associant un jardin à l’anglaise du 19e siècle et un jardin contemporain recréé sur une friche industrielle avec l’aide de la paysagiste Mathilde Tieleman, dans le respect de la biodiversité.

Petite restauration au profit de l’association Jardin et Santé (https://www.jardins-sante.org)

Attention pour les jeunes enfants : plusieurs pièces d’eau non protégées.

Jardin de Semont Hameau de Semont 91410 Dourdan Dourdan 91410 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://www.jardins-sante.org »}]

Visite commentée

© Paul de Leusse