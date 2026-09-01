Visite du jardin des Damville Bosc-Hyons
samedi 19 septembre 2026 · Bosc-Hyons
Informations pratiques
Bosc-Hyons
Visite du jardin des Damville
2 Rue de L’Autel Bosc-Hyons Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées de Européennes du Patrimoine, participez à une visite commentée par Juliette Damville de son jardin Métamorphoses .
Le jardin évolue au rythme des saisons et des projets des artistes, invitant à découvrir une autre manière d’habiter et de penser le vivant.
Venez profiter d’un cadre apaisant où l’art dialogue avec la nature, dans un esprit de découverte et de création partagée. .
2 Rue de L’Autel Bosc-Hyons 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 28 34 info@tourismedes4rivieresenbray.com
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English : Visite du jardin des Damville
L’événement Visite du jardin des Damville Bosc-Hyons a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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- Visite guidée du jardin, Commune de Bosc-Hyons, Bosc-Hyons 20 septembre 2026