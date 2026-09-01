Informations pratiques

Bosc-Hyons

Visite du jardin des Damville

2 Rue de L’Autel Bosc-Hyons Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées de Européennes du Patrimoine, participez à une visite commentée par Juliette Damville de son jardin Métamorphoses .

Le jardin évolue au rythme des saisons et des projets des artistes, invitant à découvrir une autre manière d’habiter et de penser le vivant.

Venez profiter d’un cadre apaisant où l’art dialogue avec la nature, dans un esprit de découverte et de création partagée. .

2 Rue de L’Autel Bosc-Hyons 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 28 34 info@tourismedes4rivieresenbray.com

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English : Visite du jardin des Damville

L’événement Visite du jardin des Damville Bosc-Hyons a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray