Visite guidée du jardin, Commune de Bosc-Hyons, Bosc-Hyons

Informations pratiques

Visite guidée du jardin Dimanche 20 septembre, 15h00 Commune de Bosc-Hyons Seine-Maritime

11€, gratuit <18 ans, 20 pers. max. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00 Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 - 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le Jardin des Damville, situé au cœur du Pays de Bray, est un lieu singulier où la terre, la nature et l’imaginaire se mêlent depuis plus de trois décennies. Créé par les artistes Juliette et Jacques Damville autour de leur ancienne ferme normande, ce jardin est devenu au fil du temps une œuvre vivante : un ensemble de bassins, fontaines, sculptures en céramique, topiaires et haies taillées qui composent une véritable « sculpture verte ».

Inspiré par la mythologie, la poésie et les métamorphoses d’Ovide, le jardin offre une expérience immersive, une promenade de surprises en surprises, ponctuée de symboles et d’histoires.Les visiteurs y découvrent un lieu façonné par la main des artistes, mais aussi par le temps, la croissance végétale et la lumière changeante des saisons.

La visite est aussi un moment d’échange avec Juliette, co créatrice du lieu, et sa fille Hélène : présentation de leurs techniques céramiques, de leur démarche de création et de leur lien étroit avec la matière.

Elle aborde également la gestion écologique du jardin :– utilisation exclusive de méthodes douces et naturelles (sans produits chimiques),– respect des cycles de la faune et de la flore,– préservation d’espaces sauvages et refuges pour les oiseaux, amphibiens et petits mammifères,– recyclage des déchets verts, compostage et récupération des eaux de pluie.Cette approche privilégie la cohabitation avec le vivant.

Le parcours se conclut par la découverte du centre culturel Art Terre en Bray, fondé et porté par l’association Les Chemins de Traverses, créée par Juliette et Jacques Damville. Cet espace d’exposition et de transmission est dédié à la céramique, aux arts visuels, à sensibilisation écologique. Vous y découvrirez l’exposition « Haies Vivantes » qui rassemble les oeuvres de 7 artistes (peinture, scultpture, dessin, gravure), fruit d’une résidence artistique au jardin sur le thème de la haie bocagère.

Chaque visite est proposée en petit groupe afin de préserver la qualité de l’expérience, le calme et l’équilibre du vivant qui habite ce lieu.

Commune de Bosc-Hyons 2 rue de l’autel, 76220 Bosc-Hyons Bosc-Hyons 76220 Seine-Maritime Normandie 02 35 90 28 34 https://j-damville-j.fr/ https://www.instagram.com/le_jardin_des_damville/?hl=fr;https://www.facebook.com/lejardindamville/?locale=fr_FR Jardin artistique et écologique des artistes céramistes Juliette et Jacques Damville

L’association Les Chemins de Traverse, reconnue d’intérêt général, est née de la volonté de Jacques et Juliette Damville, artistes céramistes et jardiniers, de créer au sein de leur jardin un lieu d’échange, de transmission et de création artistique ancré dans la nature.

Située en Normandie, au cœur du Pays de Bray, cette association développe des projets où se croisent l’art, l’écologie et le patrimoine. Depuis plus de 35 ans, Juliette et Jacques façonnent leur jardin comme une œuvre vivante, un musée à ciel ouvert où sculptures en céramique et végétation s’entrelacent. À travers leurs créations, ils célèbrent le lien entre l’humain et son environnement, transformant ce lieu en espace de dialogue entre l’art, le paysage et la biodiversité.

Depuis sa création, l’association bénéficie du soutien et de l’implication de ses enfants : Hélène Damville, plasticienne, et Valentin Damville, architecte. Grandis au sein de ce jardin artistique, ils participent activement au développement des projets, apportant leur regard et leurs compétences pour enrichir cette aventure collective. Parking à proximité.

Le Jardin des Damville, situé au cœur du Pays de Bray, est un lieu singulier où la terre, la nature et l’imaginaire se mêlent depuis plus de trois décennies. Créé par les artistes Juliette et Jacques…

©Hélène Damville