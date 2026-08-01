Informations pratiques

Bosc-Hyons

Visite Nocturne au Jardin des Damville

Rue de l’Autel Bosc-Hyons Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 20:45:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Découvrez le magnifique jardin du célèbre couple de sculpteurs Jacques et Juliette Damville, où art et nature offrent une véritable immersion artistique !

A la nuit tombée, une autre ambiance se dévoile… .

Rue de l’Autel Bosc-Hyons 76220 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 90 28 34 info@tourismedes4rivieresenbray.com

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English : Visite Nocturne au Jardin des Damville

L’événement Visite Nocturne au Jardin des Damville Bosc-Hyons a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray