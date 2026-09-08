visite du jardin des hayures, jardin des hayures, Wail

Informations pratiques

visite du jardin des hayures 19 et 20 septembre jardin des hayures Pas-de-Calais

tarif habituel

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez dans une atmosphère au charme particulier dans ce jardin enserré entre bois et hayures (haies) ! Parcourez avec les propriétaires, les allées bordées de vivaces et d’arbustes, animées de sculptures et de créations pittoresques.

En 2025, la mise en place d’un jardin prairie vient agrandir l’ensemble, laisse place à la flânerie pour une connexion au sauvage et au naturel. Ne repartez pas sans avoir visité le potager avec ses légumes anciens, ses tomates multicolores et ses techniques de culture originales ! Amoureux de la nature, vivez un moment zen au cœur d’un environnement respecté.

Quelques nuits au gîte « Les nuits Célestines » vous permettront de profiter pleinement du site et de découvrir tous les jardins environnants.

Les poules étant en liberté dans le jardin, nos amis les chiens ne sont pas admis. Ne pas oublier les chaussures adaptées en cas de pluie.

jardin des hayures 3 rue de Quatrevaux 62770 Wail Wail 62770 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321479351 Jardin privé à visiter

Plongez dans une atmosphère au charme particulier dans ce jardin enserré entre bois et hayures (haies) ! Parcourez avec les propriétaires, les allées bordées de vivaces et d’arbustes, animées de et …

jardin des hayures©