Visite du jardin des Hayures, Le jardin des hayures, Wail

Visite du jardin des Hayures 5 – 7 juin Le jardin des hayures Pas-de-Calais

5€ par personne – prévoir des chaussures adaptées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Niché à l’orée du bois de Quatrevaux, le jardin des Hayures vous emmène dans différentes ambiances : la quiétude et la sérénité du jardin japonisant, la diversité, le foisonnement du jardin à l’anglaise, la géométrie du jardin d’ombre, à damier, la variation des feuillages du jardin où cheminent librement poules et coqs, l’alignement des végétaux nourriciers du potager et du verger, le jardin d’aromatiques et de roses au pied de la maison typique de l’Artois.

Créations « acier », chapelle, pergola et fontaines ponctuent les différents espaces, le tout dans le respect de la nature et de ses hôtes.

Lauréat 2017 du concours « Jardiner autrement » organisé par la Société nationale d’horticulture de France.

Plongez dans une atmosphère au charme particulier dans ce jardin enserré entre bois et hayures (haies). Parcourez avec les propriétaires, les allées bordées de vivaces et d’arbustes, animées de sculptures et de créations pittoresques.

En 2025, la mise en place d’un jardin prairie vient agrandir l’ensemble, laisse place à la flânerie pour une connexion au sauvage et au naturel. Clou du spectacle, un jardin éphémère vous surprendra par sa décoration loufoque, chaque année différente

Le jardin des hayures 3 rue de quatrevaux 62770 Wail, Pas-de-Calais, Hauts de France Wail 62770 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 47 93 51 Niché à l’orée du bois de Quatrevaux, le jardin des hayures emmène le public dans diverses ambiances : jardin japonais, jardin à l’anglaise, jardin géométrique, jardin noir et blanc, potager. Sur environ 3000 m², se côtoient de nombreux hydrangeas, arbustes de collection et plantes vivaces.

Niché à l’orée du bois de Quatrevaux, le jardin des Hayures vous emmène dans un parcours aux différentes ambiances.

©Jardin des Hayures