Visite du Jardin d’Hildegarde Venelle du Château Moncontour

Moncontour

Visite du Jardin d’Hildegarde

Venelle du Château Jardin d’Hildegarde Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 14:30:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Le Jardin médiéval de Moncontour-de-Bretagne, cité classée Petite Cité de Caractère , assis sur les vestiges du château XIIe s., accueille les amoureux des simples aromatiques et médicinales.

Les bénévoles de l’association Le Jardin d’Hildegarde auront à cœur de répondre à vos questions. .

Venelle du Château Jardin d’Hildegarde Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 93 63 50

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English :

L’événement Visite du Jardin d’Hildegarde Moncontour a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor