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Visite du Jardin d’Hildegarde Venelle du Château Moncontour

Visite du Jardin d’Hildegarde Venelle du Château Moncontour dimanche 2 août 2026.

Lieu : Venelle du Château

Adresse : Jardin d'Hildegarde

Ville : 22510 Moncontour

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Moncontour

Visite du Jardin d’Hildegarde

Venelle du Château Jardin d’Hildegarde Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 14:30:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Le Jardin médiéval de Moncontour-de-Bretagne, cité classée Petite Cité de Caractère , assis sur les vestiges du château XIIe s., accueille les amoureux des simples aromatiques et médicinales.
Les bénévoles de l’association Le Jardin d’Hildegarde auront à cœur de répondre à vos questions.   .

Venelle du Château Jardin d’Hildegarde Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 93 63 50 

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English :

L’événement Visite du Jardin d’Hildegarde Moncontour a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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