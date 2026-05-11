Visite du Jardin d’Hildegarde Venelle du Château Moncontour
Visite du Jardin d’Hildegarde Venelle du Château Moncontour dimanche 2 août 2026.
Moncontour
Visite du Jardin d’Hildegarde
Venelle du Château Jardin d’Hildegarde Moncontour Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 14:30:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Le Jardin médiéval de Moncontour-de-Bretagne, cité classée Petite Cité de Caractère , assis sur les vestiges du château XIIe s., accueille les amoureux des simples aromatiques et médicinales.
Les bénévoles de l’association Le Jardin d’Hildegarde auront à cœur de répondre à vos questions. .
Venelle du Château Jardin d’Hildegarde Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 93 63 50
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L’événement Visite du Jardin d’Hildegarde Moncontour a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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