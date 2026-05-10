Saint-Berain-sous-Sanvignes

Rendez-vous aux jardins visite du jardin du château des Brosses

Château des Brosses 460 impasse des Brosses Saint-Berain-sous-Sanvignes Saône-et-Loire

Tarif : – – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Visite exceptionnelle du jardin du château des Brosses à l’occasion des Journées Nationales des Jardins. Visite d’un jardin familial en parcours libre ponctué par une cinquantaine d’arrosoirs numérotés. Vous pourrez découvrir au sein d’une nature et biodiversité préservées de nombreuses scènettes dont un étonnant Banski ainsi qu’une exposition sur le génie humain en matière de régulation de la nature. Quelques objets de brocante vous seront proposés. Belle balade en perspective. Bénéfice au profit des associations de défense des animaux. .

Château des Brosses 460 impasse des Brosses Saint-Berain-sous-Sanvignes 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 38 10 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rendez-vous aux jardins visite du jardin du château des Brosses

L’événement Rendez-vous aux jardins visite du jardin du château des Brosses Saint-Berain-sous-Sanvignes a été mis à jour le 2026-05-21 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II