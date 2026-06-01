Visite exceptionnelle du jardin du château des Brosses, Jard’instinct, Saint-Berain-sous-Sanvignes

Visite exceptionnelle du jardin du château des Brosses 6 et 7 juin Jard’instinct Saône-et-Loire

Tarif : 4 € / 2 € de 6 ans à 16 ans / Gratuit pour les moins de 6 ans (au profit d’organisations de protection des animaux) | Les enfants sont sous la surveillance de leurs parents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Nous vous accueillons pour deux jours de visite dans le jardin familial du château des Brosses, avec un parcours libre et fléché à decouvrir.

L’occasion également de boire un thé ou un café.

Jard’instinct 440 impasse des Brosses, 71300 Saint-Berain-sous-Sanvignes Saint-Berain-sous-Sanvignes 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 07 81 38 10 99 Le Jard’instinct est le jardin familial du château des Brosses. Parking gratuit

Nous vous accueillons pour deux jours de visite dans le jardin familial du château des Brosses, avec un parcours libre et fléché à decouvrir.

© Georges Sotty