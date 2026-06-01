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Visite du jardin du Grand Clos, Jardin du Grand Clos, Le Fœil

Visite du jardin du Grand Clos, Jardin du Grand Clos, Le Fœil

Visite du jardin du Grand Clos, Jardin du Grand Clos, Le Fœil vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Jardin du Grand Clos

Adresse : 3 La Touche Hello, 22800, Le Foeil

Ville : 22800 Le Fœil

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : 5€ - gratuité pour les moins de 18 ans

Visite du jardin du Grand Clos 5 – 7 juin Jardin du Grand Clos Côtes-d’Armor

5€ – gratuité pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Visite accompagnée d’un jardin botanique.

Jardin du Grand Clos 3 La Touche Hello, 22800, Le Foeil Le Fœil 22800 Côtes-d’Armor Bretagne 0687624817 https://www.facebook.com/jardindugrandclos Un jardin à l’anglaise avec plus d’un millier de plantes, d’arbustes et d’arbres dont un certain nombre d’exemplaires rares.

Jardin botanique que nous avons commencé à créer il y a 15 ans. Le jardin est situé à 1km 500 de Quintin route de Chatelaudren – suivre les indications.
stationnement à proximité du jardin.
Visite accompagnée d’un jardin botanique.

Marcel Binet

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