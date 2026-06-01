Visite du jardin du Grand Clos, Jardin du Grand Clos, Le Fœil

Visite du jardin du Grand Clos 5 – 7 juin Jardin du Grand Clos Côtes-d’Armor

5€ – gratuité pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Visite accompagnée d’un jardin botanique.

Jardin du Grand Clos 3 La Touche Hello, 22800, Le Foeil Le Fœil 22800 Côtes-d’Armor Bretagne 0687624817 https://www.facebook.com/jardindugrandclos Un jardin à l’anglaise avec plus d’un millier de plantes, d’arbustes et d’arbres dont un certain nombre d’exemplaires rares.

Jardin botanique que nous avons commencé à créer il y a 15 ans. Le jardin est situé à 1km 500 de Quintin route de Chatelaudren – suivre les indications.

stationnement à proximité du jardin.

Visite accompagnée d’un jardin botanique.

Marcel Binet