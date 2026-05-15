Visite du Jardin du grand Clos Le Fœil
Visite du Jardin du grand Clos Le Fœil vendredi 5 juin 2026.
Le Fœil
Visite du Jardin du grand Clos
3 la Touche Hello Le Fœil Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:30:00
Date(s) :
2026-06-05
Venez découvrir un jardin à l’anglaise avec plus d’un millier de plantes, d’arbustes et d’arbres dont un certain nombre d’exemplaires rares. .
3 la Touche Hello Le Fœil 22800 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 87 62 48 17
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L’événement Visite du Jardin du grand Clos Le Fœil a été mis à jour le 2026-05-15 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme