Visite du jardin du guet du chat, le jardin de saint-Precord, Vailly-sur-Aisne

Visite du jardin du guet du chat 5 – 7 juin le jardin de saint-Precord Aisne

Visite gratuite et commentée à la demande des visiteurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Pour la première fois, nous ouvrons le jardin « au public ». À cette période, il sera fleuri des nombreux rosiers et vivaces qui le peuplent et l’enchantent au gré des saisons.

Nous serons présents et ravis de commenter votre visite si vous le souhaitez.

le jardin de saint-Precord 2 rue des vaucheries 0270 vailly sur aisne Vailly-sur-Aisne 02370 Aisne Hauts-de-France 0635452894 Nous avons créé ce jardin à quatre mains. Situé sur les ruines lointaines de l’ancien couvent de saint Précord, il a connu la guerre de 14-18. Les pierres blanches servent d’écrin à un jardin romantique, inspiré des jardins anglais. Parking possible dans les rues adjacentes.

Ouverture dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026

©Jean-Luc Godet