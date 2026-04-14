Visite du Jardin du guet du chat, Le jardin du guet du chat, Vailly-sur-Aisne

Visite du Jardin du guet du chat 5 – 7 juin Le jardin du guet du chat Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le jardin s’est installé peu à peu, dans son écrin de pierres blanches. Parti de rien si ce n’est de preuniers sauvages, de sureaux et de lianes, il a évolué depuis une vingtaine d’années vers un jardin d’inspiration anglaise et romantique. Vivaces, rosiers, arbustes lui confèrent beaucoup de charme d’avril à octobre. Nous avons une cinquantaine de roisers, pivoines, et les hostas et heuchères peuplent les coins d’ombre, accompagnés d’hydrangéas.

Il n’est pas parfait mais vivant et en constante évolution. Nous vous accompagnerons avec plaisir si vous le souhaitez, lors de votre visite.

Le jardin du guet du chat 2 Rue des Vaucheries 02370 Vailly-sur-Aisne Vailly-sur-Aisne 02370 Aisne Hauts-de-France 0635452894 Saint-Precord, sur les hauteurs de Vailly-sur-Aisne, est un lieu chargé d’histoire. Il abritait un couvent, détruit à la Révolution et des maisons en partie détruites en 14-18. Le chemin des dames est à deux pas. Notre jardin s’est peu à peu installé au milieu des vestiges et ruines de ce passé, qui lui font un écrin très romantique. Pas de parking, mais possibilité de se garer dans les rues adjacentes.

Le jardin s’est installé peu à peu, dans son écrin de pierres blanches. Parti de rien si ce n’est de pruniers sauvages, de sureaux et de lianes, il a évolué depuis une vingtaine d’années.

©Jean-Luc Godet