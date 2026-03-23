Visite du jardin et de la distillerie La Ferme Cassiopée La Châtelaine

Visite du jardin et de la distillerie

La Ferme Cassiopée 12 Rue de la Baume aux Chèvres La Châtelaine Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-08 15:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-05-09 2026-06-13 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-14 2026-09-16

Boisé, floral, vert, épicé.. Un voyage sensoriel à découvrir à la ferme Cassiopée avec Julie, paysanne distillatrice.

Découvrez un microcosme fascinant hautement coloré et odorant. Appréciez la beauté des plantes, leur parfum et leur utilisation lors de la visite du jardin.

Puis direction la distillerie pour comprendre le processus de la distillation des plantes aromatiques et médicinales permettant d’obtenir les précieuses huiles essentielles et hydrolats.

Terminez cette parenthèse enchanteresse par une dégustation d’hydrolats sélectionnés.

Visite d’une heure

Chiens non admis

Minimum 8 adultes, maxi 25 personnes

Sur réservation auprès de l’Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du jura, nombre de places limité.

A découvrir également

Démonstration de distillation

17/07, 24/07, 31/07, 7/08: de 14h à 15h

Boisé, floral, vert, épicé.. Un voyage olfactif et sensoriel à découvrir à la ferme Cassiopée avec Julie, paysanne distillatrice.

Découvrez le métier de paysan.ne distillateur.ice à la ferme Cassiopée, explication du principe de distillation de plantes aromatiques et médicinales dans un alambic à vapeur douce, appréhendez les différentes utilisations des hydrolats et huiles essentielles et vivez en direct l’expérience singulière de la distillation de plantes.

Au plaisir de vous accueillir à la ferme Cassiopée.

Démonstration d’une heure, 6€ par adultes, gratuit pour les enfants. Chiens non admis

Minimum 8 adultes, maxi 20 personnes .

La Ferme Cassiopée 12 Rue de la Baume aux Chèvres La Châtelaine 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com

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English : Visite du jardin et de la distillerie

L’événement Visite du jardin et de la distillerie La Châtelaine a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA