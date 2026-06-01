Visite du jardin et exposition photo, Jardin des Enclos, Viala-du-Tarn

Visite du jardin et exposition photo 5 – 7 juin Jardin des Enclos Aveyron

Payant 3€ par adulte et gratuit pour les enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Pendant trois jours le public découvrira le jardin et aura l’occasion de visiter l’expo de plusieurs photographes naturalistes

Jardin des Enclos Ladepeyre, Viala-du-Tarn, Aveyron, Occitanie Viala-du-Tarn 12490 Aveyron Occitanie 06 80 55 44 94 http://www.jardinsdesenclos.net Jardin privé de 1 ha en pente et en terrasses, aux enclos divers, aux cabinets de curiosités, aux installations poétiques. Un jardin de paysages et d’évocations qui, de fleur en objet, font de cet endroit un coin insolite au cœur de l’Aveyron qui se découvre comme un livre, page par page, pour peu qu’on prenne le temps de le lire.

Ouvert du 26 mai au 18 septembre. sur la D 152, entre Villefranche-de-Panat, Salles-Curan et Viala-du-Tarn, hameau de Ladepeyre. Parking, animaux non admis.

Pendant trois jours le public découvrira le jardin et aura l’occasion de visiter l’expo de plusieurs photographes naturalistes

©Théo Degreef