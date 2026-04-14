Visite du jardin fleuri, Jardins du Peyroux, Prompsat

Visite du jardin fleuri 5 – 7 juin Jardins du Peyroux Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:30:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Venez partager un instant de quiétude et de sérénité dans le jardin d’inspirations médiévale et anglaise.

Jardins du Peyroux 5 rue du Peyroux 63200 Prompsat Prompsat 63200 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 07.60.42.05.78 https://www.jardinsdupeyroux.com Jardin d’inspirations médiévale et anglaise mêlant bulbes, vivaces, pivoines, rosiers : venez vous inspirer de l’alliance de la pierre et des fleurs. 10 mn de Riom et 5 mn de Chatel Guyon

Parking à 50 m

Venez partager un instant de quiétude et de sérénité dans le jardin d’inspirations médiévale et anglaise.

©jardins du peyroux